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«Верево Сити»
Керченском политехническом колледже
Фото: администрация Керчи

В память о невинных жертвах в Керченском политехническом колледже будет установлен монумент

Опубликовал: CrimeaPRESS в Памятники в Крыму 19:19 29.08.2021

Памятник установят к годовщине трагедии.

Как сообщил глава правительства РК Юрий Гоцанюк, в память о погибших в Керченском политехническом колледже 17 октября 2018 года будет установлен памятник.

Глава Республики Крым Сергей Валерьевич Аксенов выделил средства на изготовление бронзовой скульптурной композиции «Жертвам трагедии в Керчи 17 октября 2018 года, – заявил премьер-министр Крыма. — Это страшная трагедия. Вспоминая тот черный день, не перестаешь ужасаться безумию и жестокости этого бессмысленного преступления. Тяжело представить всю боль и скорбь в сердцах родителей, родственников погибших. Это невозможно выразить словами. И есть ли такие слова…

По информации администрации Керчи, для завершения работ по установке мемориала с учетом всех параметров и объемно-пространственных характеристик администрацией города организована работа по подготовке места установки к монтажу скульптурной композиции, а также благоустройству прилегающей территории. Работы планируется выполнить в два этапа.

В память о невинных жертвах в Керченском политехническом колледже будет установлен монумент

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