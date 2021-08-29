В память о невинных жертвах в Керченском политехническом колледже будет установлен монумент

Памятник установят к годовщине трагедии.

Как сообщил глава правительства РК Юрий Гоцанюк, в память о погибших в Керченском политехническом колледже 17 октября 2018 года будет установлен памятник.

Глава Республики Крым Сергей Валерьевич Аксенов выделил средства на изготовление бронзовой скульптурной композиции «Жертвам трагедии в Керчи 17 октября 2018 года, – заявил премьер-министр Крыма. — Это страшная трагедия. Вспоминая тот черный день, не перестаешь ужасаться безумию и жестокости этого бессмысленного преступления. Тяжело представить всю боль и скорбь в сердцах родителей, родственников погибших. Это невозможно выразить словами. И есть ли такие слова…

По информации администрации Керчи, для завершения работ по установке мемориала с учетом всех параметров и объемно-пространственных характеристик администрацией города организована работа по подготовке места установки к монтажу скульптурной композиции, а также благоустройству прилегающей территории. Работы планируется выполнить в два этапа.