В период новогодних праздников в гарнизонах Южного военного округа поздравили более 8 тысяч семей

В период новогодних праздников в результате мероприятий, проведенных в соединениях и воинских частях Южного военного округа (ЮВО), более 8 тыс. семей военнослужащих, многодетных семей, семей погибших в годы Великой Отечественной войны фронтовиков получили поздравления. Всего в первую декаду 2022 года было проведено более 2,3 тыс. агитационно-пропагандистских и культурно-досуговых мероприятий.

Только учреждения культуры ЮВО в период новогодних каникул организовали около 200 концертов силами своих творческих коллективов, а также ансамблей песни и пляски Южного военного округа и Черноморского флота. Артисты поздравили военнослужащих, находящихся на излечении в медсанбатах и госпиталях, несущих службу в суточном наряде и на боевом дежурстве. Также в учреждениях культуры гарнизонов ЮВО были проведены детские новогодние утренники, — сообщает пресс-служба округа.

Командование ЮВО совместно с командующими объединениями военного округа приняло участие во всероссийской акции «Елка желаний». В период новогодних праздников желания были исполнены у 44 детей. Мальчики и девочки побывали в воинских частях, покатались на современной боевой технике и полетали на вертолетах, посетили исторические музеи и все получили подарки от Деда Мороза со Снегурочкой.

Фото: пресс-служба ЮВО.

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