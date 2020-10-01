В первой горбольнице Севастополя будет работать магнитно-резонансный томограф

Магнитно-резонансный томограф в первую городскую больницу Севастополя поставлен в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно сосудистыми заболеваниями».

Его установят в Региональном сосудистом центре. Он будет использоваться для обследования пациентов с заболеваниями системы кровообращения, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя главного врача медицинского учреждения Андрея Коситченкова.

Напомним, региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» направлен на снижение смертности от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тысяч населения.

Одно из главных направлений работы — профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний, которая включает в себя диспансеризации, профосмотры, пропаганду здорового образа жизни. Кроме того, идёт работа над совершенствованием лекарственного обеспечения больных сердечно-сосудистыми заболеваниями и над решением кадровой проблемы. В рамках проекта идёт дооснащение медицинским оборудованием Регионального сосудистого центра. Ранее в учреждение были поставлены аппараты УЗИ, оборудование для искусственной вентиляции лёгких и аппаратуру для проведения ранней медицинской реабилитации. Запланирована закупка и установка нового ангиографа, компьютерного томографа и другого оборудования для исследования функций сердца и сосудов, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя