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В первом квартале 2020 года крымские банки выдали 4,5 млрд. рублей льготных кредитов бизнесу
Фото: pxhere.com

В первом квартале 2020 года крымские банки выдали 4,5 млрд. рублей льготных кредитов бизнесу  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Банки Крыма 20:08 22.05.2020

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в первом квартале 2020 года крымские банки выдали 4,5 млрд. рублей льготных кредитов субъектам малого и среднего бизнеса (МСП). Об этом сообщила заместитель председателя Совета министров — министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.

По условиям программы предприниматели могут получить кредиты в банках по льготной ставке до 8,5%. Кредит выдается на инвестиционные цели, на пополнение оборотных средств — однако важно заниматься одним из приоритетных видов деятельности, — сообщила Ирина Кивико.

Вице-премьер отметила, что к приоритетным отраслям относится сельское хозяйство, обрабатывающее производство, сфера строительства, туристская деятельность, здравоохранение и образование, гостиничный бизнес, культура и спорт. Полный перечень утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2018 г. N 1764. (ЗДЕСЬ). Получить услугу льготного кредитования на территории Республики Крым можно в следующих банках: РНКБ Банк (ПАО), АО «Генбанк», ПАО Банк «ФК Открытие».

В первом квартале 2020 года крымские банки выдали 4,5 млрд. рублей льготных кредитов бизнесу  

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