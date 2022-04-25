В первом квартале этого года в Крым привлечено более 4 миллиардов рублей инвестиций

В первом квартале 2022 года в Республику Крым привлечено свыше 4 млрд. инвестиций, начата реализация семи новых инвестиционных проектов. Об этом сообщила заместитель председателя Совета министров – министр финансов РК Ирина Кивико.

Хорошие показатели по привлечению инвестиций за первые три месяца этого года. В январе-марте привлечено 4 млрд 353 млн рублей инвестиций, что составляет около 6% от плана на год. Сомнений нет в том, что поставленная правительством республики на 2022 год задача по привлечению инвестиций будет выполнена, — сообщила Ирина Кивико.

Вице-премьер отметила, что по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, количество сопровождаемых Корпорацией развития Республики Крым инвестпроектов увеличилось с 205 до 220, количество консультаций со 194 в январе-марте прошлого до 613 в январе-марте нынешнего года.

Специалисты Корпорации развития помогают инвесторам в реализации проектов подробно рассказывая о правилах подачи заявок, оформления документов, порядке обращения в органы власти, выборе инвестплощадок. Это облегчает инвестору реализацию проектов, — отметила Ирина Кивико.

По её словам, с начала года уже начата реализация семи новых инвестпроектов. В частности, заключены соглашения о реализации инвестиционных проектов по строительству агропромышленного мельничного комплекса в Керчи, спортивно-оздоровительного комплекса в Бахчисарайском районе, базы стройматериалов на территории муниципального округа Судак, глэмпинга в Алуште, оптово-розничного торгового центра в Евпатории, спортивно-туристической базы пляжных видов спорта в Черноморском районе, жилого комплекса в Евпатории.

Развитие курортной инфраструктуры в западной части Крыма является одной из важных задач Корпорации развития по привлечению инвестиций в Республику, — сообщила вице-премьер.

В частности, по её словам, проект по спортивно-туристической базе будет реализован в одном из поселков Черноморского района в несколько этапов. Первый планируется завершить к 2023 году, а полностью ввести комплекс в эксплуатацию в 2025 году. Здесь планируется создание рекреационной зоны для отдыха и занятия пляжными видами спорта, состоящей из гостиницы, палаточного городка и кемпингов, полей для пляжного футбола и волейбола.

Еще один важный проект будет осуществлен в Евпатории. Инвестор планирует построить современный жилой комплекс и торговый центр. Планируется размещение спортивной зоны, озеленение территории, создание парковочных мест. Планируемый объем инвестиций по проекту составит порядка 2,7 млрд рублей.

Также, в первом квартале нынешнего года было введено в эксплуатацию три объекта капитального строительства по сопровождаемым инвестиционным проектам.

Напомним, что Корпорация определена специализированной организацией по привлечению инвестиций и работе с инвесторами в Республике Крым по принципу «одного окна». Корпорация занимается поиском и подбором инвестиционных площадок на территории Республики Крым, оказанием консультационных услуг по финансовым, экономическим, правовым вопросам, предоставляет информацию и консультации по вопросам организации сопровождения инвестпроектов.

На данный момент Корпорация развития Республики Крым сопровождает 228 инвестпроектов на общую сумму 217 млрд. рублей.