В Первомайском районе Крыма пьяный мопедист пытался сбежать от наряда ДПС. Не получилось

В ходе несения службы по обеспечению безопасности дорожного движения нарядом ДПС ОГИБДД ОМВД России в Первомайском районе в ночное время на одной из улиц с.Гришино был замечен мопед «Дэльта», движение которого указывало на то, что водитель может находиться в состоянии опьянения.

На законные требования полицейских об остановке мопедист не отреагировал и попытался скрыться. Экипаж начал преследование. Через громкоговорящую установку и с помощью проблесковых маяков на патрульном автомобиле водителю было дано указание об остановке транспортного средства, но мопед продолжил движение. Мопедист был остановлен на одной из соседних улиц. За рулем транспортного средства находился местный житель. Результаты освидетельствования подтвердили подозрения полицейских в том, что водитель нетрезв. Прибор «Драгер Алкотест» показал степень опьянения мужчины — 0,67 мг/л в выдыхаемом воздухе, при норме в 0,16 мг/л. То есть, норма гражданином была превышена более чем в 4 раза! Ранее водитель уже привлекался к административной ответственности за нетрезвую езду, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России в Крыму.

В отношении гражданина отделом дознания ОМВД России по Первомайскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст.264.1 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

Злоумышленнику может грозить максимальное наказание – лишение свободы на срок до двух лет.

Также мужчина привлечен полицейскими к административной ответственности по ст.20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения), поскольку у него отсутствовали законные основания нахождения вне места его проживания.