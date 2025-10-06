Прямо сейчас:
Главная | Бизнес | Сельское хозяйство Крыма | В Первомайском районе Крыма собирают урожай репчатого лука
Новости Республики
В Первомайском районе Крыма собирают урожай репчатого лука
фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК

В Первомайском районе Крыма собирают урожай репчатого лука

Опубликовал: КрымPRESS в Сельское хозяйство Крыма 14:46 06.10.2025

Заместитель министра сельского хозяйства Республики Крым Николай Тютюник посетил одно из ведущих аграрных предприятий Первомайского района, специализирующееся на выращивании овощной продукции.

В настоящее время в хозяйстве осуществляется уборка репчатого лука. На полях также находятся в стадии технической зрелости белокочанная капуста, морковь, столовая свекла и другие сельскохозяйственные культуры. Вся произведенная продукция отличается высокими товарными качествами и в ближайшее время поступит на рынок Республики Крым. Отдельно в рамках поездки было отмечено, что урожайность овощных культур в условиях сложных погодных условий 2025 года демонстрирует достаточно высокие показатели. По предварительным оценкам, по отдельным сортам лука урожайность может достигать 80-100 тонн с гектара. В качестве одного из ключевых факторов, обеспечивающих стабильное производство овощей в засушливых условиях Крыма, было выделено использование современных технологий, в частности, систем капельного орошения. Данная технология позволяет достичь значительной экономии водных ресурсов и обеспечивает точную адресную подачу питания к корневой системе растений, — сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РК. 

Развитие мелиоративного комплекса Республики Крым является одним из приоритетных направлений системной работы Министерства. Напомним, что в 2025 году на развитие гидромелиорации в консолидированном бюджете республики предусмотрено порядка 63 миллионов рублей.

источник: пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК

0 0 голоса
Оцените материал
Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x