В Первомайском районе Крыма собирают урожай репчатого лука

Заместитель министра сельского хозяйства Республики Крым Николай Тютюник посетил одно из ведущих аграрных предприятий Первомайского района, специализирующееся на выращивании овощной продукции.
В настоящее время в хозяйстве осуществляется уборка репчатого лука. На полях также находятся в стадии технической зрелости белокочанная капуста, морковь, столовая свекла и другие сельскохозяйственные культуры. Вся произведенная продукция отличается высокими товарными качествами и в ближайшее время поступит на рынок Республики Крым. Отдельно в рамках поездки было отмечено, что урожайность овощных культур в условиях сложных погодных условий 2025 года демонстрирует достаточно высокие показатели. По предварительным оценкам, по отдельным сортам лука урожайность может достигать 80-100 тонн с гектара. В качестве одного из ключевых факторов, обеспечивающих стабильное производство овощей в засушливых условиях Крыма, было выделено использование современных технологий, в частности, систем капельного орошения. Данная технология позволяет достичь значительной экономии водных ресурсов и обеспечивает точную адресную подачу питания к корневой системе растений, — сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РК.
Развитие мелиоративного комплекса Республики Крым является одним из приоритетных направлений системной работы Министерства. Напомним, что в 2025 году на развитие гидромелиорации в консолидированном бюджете республики предусмотрено порядка 63 миллионов рублей.
источник: пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК
