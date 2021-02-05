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Полиция Симферополя пресекла мошенническую схему по завладению квартирой пенсионера

В ПФР в Севастополе предупреждают: в городе орудуют мошенники

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:43 05.02.2021

В ПФР в Севастополе отмечают: в период пандемии участились случаи навязывания бесполезных платных юридических услуг людям пожилого возраста. Частные компании предлагают за дополнительную плату оформить документы для пересмотра пенсий или оформления льгот. В результате от такого вида «услуг» страдают тысячи пенсионеров.

Представители частных организаций предлагают за денежное вознаграждение произвести перерасчет пенсии, уверяя, что направленное заявление будет рассмотрено с положительным для гражданина результатом, а деньги за подобные договоры об оказании юридических услуг можно будет взыскать с Пенсионного фонда. Доверчивые граждане заключают с ними договор об оказании юридических услуг. Но Пенсионный фонд, проведя проверку направленных «юридическими службами» документов, видит, что законных оснований для перерасчета пенсии нет. Поэтому Отделение ПФР по г. Севастополю призывают не доверять подобным предложениям, а если возникают вопросы, задавать их напрямую в Пенсионный фонд, — подчёркивают в пресс-службе ведомства.

Уважаемые граждане! Помните, что все государственные услуги (в том числе, перерасчет пенсии, выдача и замена свидетельства СНИЛС, распоряжение средствами материнского семейного капитала (МСК), выдача справки о состоянии индивидуального лицевого счета, консультации и т.п.) производятся в Пенсионном фонде бесплатно.

В ПФР в Севастополе предупреждают: в городе орудуют мошенники

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