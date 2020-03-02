В Питере задержали «телефонного террориста» — дистанционно «заминировал» вокзал в Симферополе

Транспортная полиция и ФСБ по горячим следам установили «телефонного террориста», от которого поступило ложное сообщение о минировании железнодорожного вокзала в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на транспорте.

Соообщение об угрозе совершения террористического акта на железнодорожном вокзале Симферополя поступило в диспетчерскую службу «112» с мобильного телефона в воскресенье вечером. Транспортные полицейские провели обследование перрона и помещений вокзала. Опасных предметов специалисты не обнаружили. По данным ведомства, эвакуация людей после поступления сообщения не проводилась, железнодорожный вокзал продолжил работать в штатном режиме. А вот нетрезвый хулиган пожалел, что сделал звонок со своего сотового.

Сотрудники Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, УФСБ России Ленинградской области установили звонившего. Им оказался 33-летний житель города Санкт-Петербург, – говорится в сообщении.

Звонившему мужчине грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет и штраф.