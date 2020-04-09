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Погода в Крыму: и солнце, и ливни, и шквал
иллюстрация: открытые источники

В пятницу — без осадков, тепло и солнечно, но в субботу погода в Крыму изменится

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:55 09.04.2020

В ближайшие сутки в Крыму сохранится сухая, солнечная погода.

Температура воздуха ночью составит +2…+7°, в степных и предгорных районах заморозки на поверхности почвы и в воздухе -1…-6°; днем +14…+19°, в горах +7…+12°. Ветер юго-западный умеренный. В субботу атмосферный фронт принесет на полуостров небольшие дожди. Ветер изменит направление на северо-западное, в южных районах и в горах усилится до 15-17 м/с. Температура воздуха понизится на 2-3°, — сообщили в  ФГБУ «Крымское УГМС».

 Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

В пятницу - без осадков, тепло и солнечно, но в субботу погода в Крыму изменится

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