В пятницу — без осадков, тепло и солнечно, но в субботу погода в Крыму изменится

В ближайшие сутки в Крыму сохранится сухая, солнечная погода.

Температура воздуха ночью составит +2…+7°, в степных и предгорных районах заморозки на поверхности почвы и в воздухе -1…-6°; днем +14…+19°, в горах +7…+12°. Ветер юго-западный умеренный. В субботу атмосферный фронт принесет на полуостров небольшие дожди. Ветер изменит направление на северо-западное, в южных районах и в горах усилится до 15-17 м/с. Температура воздуха понизится на 2-3°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .