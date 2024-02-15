В планах крымских властей – капитальный ремонт трассы «Симферополь – Джанкой»

Правда… пока только в границах Джанкоя.

Глава РК Сергей Аксёнов проинформировал о планах провести капитальный ремонт участка автомобильной трассы «Симферополь – Джанкой» в границах города Джанкоя.

Предварительная договоренность с дорожниками есть. Ожидается, что средства на эти цели будут выделены в рамках федеральной целевой программы, – пояснил Аксёнов.

А что же вся трасса? Глава Крыма уточнил, что также будет произведен ямочный ремонт всей автодороги «Симферополь – Джанкой».

По информации министерства транспорта РК, в 2024 году в Крыму в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» планируется привести в нормативное состояние 190 км региональных дорог, работы пройдут на 48 объектах, в том числе, 23 автомобильных дорогах протяженностью 190 км и 25 мостов и мостовых сооружений протяженностью свыше тысячи погонных метров. Заказчиком по всем объектам является ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым».