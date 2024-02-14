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В поликлиниках севастопольской первой городской больницы пройдет «День мужского здоровья»
Фото: правительство Севастополя

В поликлиниках севастопольской первой городской больницы пройдет «День мужского здоровья»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Севастополь 14:44 14.02.2024

В правительстве Севастополя сообщили об акции «День мужского здоровья», которая пройдет в поликлиниках горбольницы №1. Приём будут вести врачи терапевты и урологи. Специалисты возьмут кровь (необходимо приходить натощак), сделают ФЛЮ и ЭКГ.

Когда: 17 февраля.

Время: с 9:00 до 14:00.

Где: поликлиники № 1, 2, 3, 4, 5, 6 и Амбулатория семейной медицины городской больницы № 1.

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Дополнительно, по медицинским показаниям, пришедшим возьмут анализ крови на маркер простатспецифический антиген (ПСА).

Направление от врача не требуется. При себе необходимо иметь паспорт, полис медицинского страхования, СНИЛС.

Акция проводится для мужского населения, прикрепленного к севастопольской первой горбольнице.

 

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