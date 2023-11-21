В полиции раскрыли обстоятельства и подробности утреннего ДТП на трассе «Таврида»

Об утреннем ДТП на трассе «Таврида» — ЗДЕСЬ. Подробности сообщили в МВД по РК (отметим, информация отличается от переданной МЧС РК):

21 ноября, в 6:50 на трассе «Таврида» в Белогорском районе, вблизи с. Межгорье водитель, 1988 года рождения, управляя транспортным средством «ГАЗель», двигаясь по направлению от г. Белогорск в сторону г. Симферополь, не выбрал безопасную скорость и совершил столкновение с ранее остановившимся на обочине по технической неисправности транспортным средством «Scania», водителем которого является гражданин, 1977 года рождения, после чего от удара «ГАЗель» откинуло на полосу попутного движения, где с ним столкнулся автомобиль «Lada Vesta», под управлением водителя, 1955 года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель грузового автомобиля и пассажир автомобиля «Lada Vesta».