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В полиции раскрыли обстоятельства и подробности утреннего на трассе «Таврида»

В полиции раскрыли обстоятельства и подробности утреннего ДТП на трассе «Таврида»

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 12:30 21.11.2023

Об утреннем ДТП на трассе «Таврида» — ЗДЕСЬ. Подробности сообщили в МВД по РК (отметим, информация отличается от переданной МЧС РК):

21 ноября, в 6:50 на трассе «Таврида» в Белогорском районе, вблизи с. Межгорье водитель, 1988 года рождения, управляя транспортным средством «ГАЗель», двигаясь по направлению от г. Белогорск в сторону г. Симферополь,  не выбрал безопасную скорость и совершил столкновение с ранее остановившимся на обочине по технической неисправности транспортным средством «Scania», водителем которого является гражданин, 1977 года рождения, после чего от удара «ГАЗель» откинуло на полосу попутного движения, где с ним столкнулся автомобиль «Lada Vesta», под управлением водителя, 1955 года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель грузового автомобиля и пассажир автомобиля «Lada Vesta».

В полиции раскрыли обстоятельства и подробности утреннего ДТП на трассе «Таврида»

Проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.

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В полиции раскрыли обстоятельства и подробности утреннего ДТП на трассе «Таврида»

Фото: МВД по РК.

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