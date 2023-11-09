 В полиции рассказали о страшном ДТП на трассе «Симферополь – Джанкой»

Об этом страшном ДТП, случившемся накануне вечером на трассе «Симферополь – Джанкой», мы сообщали ЗДЕСЬ . В МВД по РК раскрыли некоторые подробности аварии.

ДТП произошло в районе села Новоандреевка, в 19:30.

21-летний водитель автомобиля «Hyundai Elantra» двигаясь со стороны г. Симферополь, в направлении г. Джанкой, допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Renault Koleos» под управлением 46-летнего водителя, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП водитель и 29-летний пассажир автомобиля «Hyundai Elantra» получили телесные повреждения и доставлены в медицинское учреждение, — сообщили в МВД по РК.