 В полиции рассказали о страшном ДТП на трассе «Симферополь – Джанкой»

Об этом страшном ДТП, случившемся накануне вечером на трассе «Симферополь – Джанкой», мы сообщали ЗДЕСЬ . В МВД по РК раскрыли некоторые подробности аварии.
ДТП произошло в районе села Новоандреевка, в 19:30.
21-летний водитель автомобиля «Hyundai Elantra» двигаясь со стороны г. Симферополь, в направлении г. Джанкой, допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Renault Koleos» под управлением 46-летнего водителя, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП водитель и 29-летний пассажир автомобиля «Hyundai Elantra» получили телесные повреждения и доставлены в медицинское учреждение, — сообщили в МВД по РК.
Проводится проверка. Эксперты отмечают: пострадавшие остались живы по счастливой случайности.
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