В понедельник в Крыму — без осадков

А вот во вторник погода в Крыму будет определяться прохождением холодного атмосферного фронта.

Пройдут дожди. Температура воздуха в понедельник ночью 5…10°, днем 12…17°, в последующие двое суток постепенное понижением температуры воздуха на 3-6°. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный 8-13 м/с, 19 октября местами усилится до 15-20 м/с, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.