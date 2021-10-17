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В понедельник в Крыму - без осадков
фото: Brett Sayles (pexels.com)

В понедельник в Крыму — без осадков

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:27 17.10.2021

А вот во вторник погода в Крыму будет определяться прохождением холодного атмосферного фронта.

Пройдут дожди. Температура воздуха в понедельник ночью 5…10°, днем 12…17°, в последующие двое суток постепенное понижением температуры воздуха на 3-6°. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный 8-13 м/с, 19 октября местами усилится до 15-20 м/с, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

В понедельник в Крыму - без осадков

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