В посёлке Кача открыли новый детский сад на 260 мест

По поручению губернатора Михаила Развожаева сегодня свои двери для 260 воспитанников открыл детский сад № 103 в посёлке Кача. Строительство дошкольного учреждения началось в январе 2021 года по государственной программе «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя».

Детский сад обладает современной инфраструктурой, оснащён игровыми и спортивными площадками с многофункциональными малыми архитектурными формами, интерактивным оборудованием (песочница, пол, логопедический комплекс), имеется зимний сад и сенсорная комната. В детском саду два музыкальных зала и один физкультурный зал, компьютерный класс, кабинет авиамоделирования, изостудия, кабинеты психолога и учителя-логопеда.

Это уникальный проект с необычным архитектурным решением. Крыльцо сада напоминает фюзеляж самолета. Всё очень символично, ведь Кача – колыбель авиации. Сегодня мы наблюдали искреннюю радость детей, счастье от новых групп, новых площадок, столько впечатлений и эмоций. Этот день качинские семьи запомнят надолго. Коллектив учреждения с распростёртыми объятиями, с открытой душой принял всех. Детский сад — это большая семья. Очень важно отметить, что в детском саду помимо привычных занятий есть дополнительное образование. И одно из направлений, новое направление для 103-го детского сада — это авиамоделирование. Может быть, кто-то когда-то станет конструктором самолёта или выберет дальнейшее направление развития, связанное с авиацией, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя и. о. директора департамента образования и науки Максима Кривоноса.

В дошкольном учреждении доступны следующие программы дополнительного образования: юные качинские кадеты, этика, этикет и светские традиции, ментальная арифметика, художественное развитие, мультстудия, авиамоделирование. Также разработана программа по обучению правилам безопасного дорожного движения.

От лица всех жителей Качи благодарю губернатора и Правительство Севастополя за помощь и контроль реализации этого масштабного проекта на всех этапах, за новые возможности, которые теперь открыты как у детей, так и у сотрудников. Также благодарю родителей за искреннюю помощь в переезде детского сада из старого здания. Создавать комфортные условия для наших малышей будут 94 специалиста, — отмечает заведующая детским садом Юлия Сидорова.

Здание дошкольного учреждения рассчитано на 14 групп, из них 4 ясельные для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет и 10 дошкольных для детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Напомним, за 10 лет в составе России в Севастополе построили 13 новых объектов дошкольного образования на 3 тысячи мест.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя