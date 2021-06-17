В правительстве Крыма рассказали о работе служб, в связи с чрезвычайной ситуации в Керчи

В Совмине РК сообщили о работе служб в связи с чрезвычайной ситуации в Керчи. Подведомственные министерству ЖКХ РК предприятия с 5 утра приступили к выполнению своих служебных обязанностей. Есть сложности с работой канализационных насосных станций, в частности, в Керчи. Порядка 5 насосов вышли из строя. Откачка воды производится посредством откачек и мотопомп. В течение 2-3 часов специалисты приступят к просушке насосов.

По прямому поручению Главы РК Сергея Аксёнова все силы и средства подведомственных предприятий задействованы в рамках борьбы с негативными метеоусловиями. В Керчь направлена спецтехника. Министр Сергей Донец находится в прямом контакте с руководителями муниципальных образований. Все команды, которые поступают от комиссии по ЧС будут выполняться незамедлительно, — сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства РК.

Подчеркивается, что в результате выпадения обильных осадков и подтопления насосных станций в Керчи, Ленинском и Кировском районах без водоснабжения оказались около 20 000 человек, из них 3 700 детей. В пострадавшие населенные пункты организован подвоз питьевой воды, задействовано 5 водовозок.

По словам заместителя председателя Совета министров Республики Крым – министра труда и социальной защиты РК Елены Романовской, сейчас будут определяться списки пострадавших, и будут приниматься решения о возмещении убытков.