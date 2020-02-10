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иллюстрация: открытые источники

В Правительстве Севастополя — кадровые перемены. Питерец займётся дорогами и транспортом

Опубликовал: КрымPRESS в Власть в Крыму 11:25 10.02.2020

Департамент транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Правительства Севастополя возглавил Сергей Румянцев, которые до этого занимал должность заместителя главы комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Хотел вам представить Сергея Сергеевича Румянцева, он назначен директором департамента транспорта. Коллега приехал к нам из Санкт-Петербурга, имеет большой опыт реализации задач дорожно-транспортной инфраструктуры, — цитирует РИА Новости Крым врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

По словам главы города, перед новым руководителем ведомства стоит много задач, в частности, завершить ремонт Камышового шоссе.

СПРАВКА:

  • Сергей Румянцев в 1998 году окончил Сибирский автомобильно-дорожный институт по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы (инженер-строитель). Получил диплом МВА.
  • С 1998 года по 2010 года работал в строительном секторе.
  • С 2011 года по 2013 год был заместителем председателя комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области.
  • С 2013 года работал в должности первого заместителя директора СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства».
  • В 2018 года занял должность заместителя главы комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, где отвечал за ремонт дорог, содержание и ремонт дорожных сооружений,а также организацию движения.

В Правительстве Севастополя - кадровые перемены. Питерец займётся дорогами и транспортом

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