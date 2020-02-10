В Правительстве Севастополя — кадровые перемены. Питерец займётся дорогами и транспортом

Департамент транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Правительства Севастополя возглавил Сергей Румянцев, которые до этого занимал должность заместителя главы комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Хотел вам представить Сергея Сергеевича Румянцева, он назначен директором департамента транспорта. Коллега приехал к нам из Санкт-Петербурга, имеет большой опыт реализации задач дорожно-транспортной инфраструктуры, — цитирует РИА Новости Крым врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

По словам главы города, перед новым руководителем ведомства стоит много задач, в частности, завершить ремонт Камышового шоссе.

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