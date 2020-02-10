В Правительстве Севастополя — кадровые перемены. Питерец займётся дорогами и транспортом

Департамент транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Правительства Севастополя возглавил Сергей Румянцев, которые до этого занимал должность заместителя главы комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.
Хотел вам представить Сергея Сергеевича Румянцева, он назначен директором департамента транспорта. Коллега приехал к нам из Санкт-Петербурга, имеет большой опыт реализации задач дорожно-транспортной инфраструктуры, — цитирует РИА Новости Крым врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
По словам главы города, перед новым руководителем ведомства стоит много задач, в частности, завершить ремонт Камышового шоссе.
СПРАВКА:
Сергей Румянцев в 1998 году окончил Сибирский автомобильно-дорожный институт по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы (инженер-строитель). Получил диплом МВА.
С 1998 года по 2010 года работал в строительном секторе.
С 2011 года по 2013 год был заместителем председателя комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области.
С 2013 года работал в должности первого заместителя директора СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства».
В 2018 года занял должность заместителя главы комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, где отвечал за ремонт дорог, содержание и ремонт дорожных сооружений,а также организацию движения.