Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | В Правительстве Севастополя — новые назначения
актуально в республике
В Правительстве Севастополя - новые назначения
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Правительстве Севастополя — новые назначения

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 14:22 21.10.2024

На заседании Правительства Севастополя губернатор Михаил Развожаев представил Дмитрия Григорьевича Галкина, назначенного исполняющим обязанности заместителя губернатора.

Пригласил его курировать направление, требующее пристального внимания, – весь блок капитального строительства в городе. В его ведении будет находиться департамент капитального строительства и все подведомственные организации. Дмитрий Григорьевич имеет большой опыт в строительной отрасли. Его компетенции будут весьма полезны для усиления этого направления и придания новой динамики, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

Дмитрий Галкин работал в Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России), Министерстве обороны Российской Федерации. Ранее осуществлял координацию деятельности органов военного управления, воинских частей и организаций при реализации различных проектов, в том числе:

  • по строительству объектов воинских подразделений,
  • при строительстве военно-патриотического парка «Патриот»,
  • организации международных армейских игр и т д.
Узнайте больше:  В честь участников СВО ученики севастопольской школы "Экотех+" высадили Аллею памяти

Дмитрий Галкин награжден государственными и ведомственными наградами, участник СВО. По настоящее время руководил деятельностью военного инновационного технополиса «ЭРА» в Анапе, где в том числе курировал развитие инновационной инфраструктуры, отвечал за организацию и планирование научных исследований экспериментальных разработок, проводимых в Технополисе.

Павел Иено, ранее курировавший вопросы капстроительства, остается и.о. заместителя губернатора, при этом его зоной ответственности будет департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Также на заседании было объявлено, что Алексей Краснокутский — директор департамента общественной безопасности, вошел в состав Правительства Севастополя и стал членом Правительства.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

Просмотры: 14

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: кадровые назначения в Севастополе

кадровые назначения в Севастополе
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.