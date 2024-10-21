В Правительстве Севастополя — новые назначения

На заседании Правительства Севастополя губернатор Михаил Развожаев представил Дмитрия Григорьевича Галкина, назначенного исполняющим обязанности заместителя губернатора.

Пригласил его курировать направление, требующее пристального внимания, – весь блок капитального строительства в городе. В его ведении будет находиться департамент капитального строительства и все подведомственные организации. Дмитрий Григорьевич имеет большой опыт в строительной отрасли. Его компетенции будут весьма полезны для усиления этого направления и придания новой динамики, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

Дмитрий Галкин работал в Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России), Министерстве обороны Российской Федерации. Ранее осуществлял координацию деятельности органов военного управления, воинских частей и организаций при реализации различных проектов, в том числе:

по строительству объектов воинских подразделений,

при строительстве военно-патриотического парка «Патриот»,

организации международных армейских игр и т д.

Дмитрий Галкин награжден государственными и ведомственными наградами, участник СВО. По настоящее время руководил деятельностью военного инновационного технополиса «ЭРА» в Анапе, где в том числе курировал развитие инновационной инфраструктуры, отвечал за организацию и планирование научных исследований экспериментальных разработок, проводимых в Технополисе.

Павел Иено, ранее курировавший вопросы капстроительства, остается и.о. заместителя губернатора, при этом его зоной ответственности будет департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Также на заседании было объявлено, что Алексей Краснокутский — директор департамента общественной безопасности, вошел в состав Правительства Севастополя и стал членом Правительства.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя