В преддверии 10-летия Крымской весны в МДЦ «Артек» состоялся детский Референдум

14 марта в Международном детском центре «Артек» прошел Референдум. Путем голосования артековцы принимали Устав, по которому им предстоит прожить смену в своем детском лагере. Акция приурочена к десятой годовщине волеизъявления крымчан о воссоединении с Россией.

Референдум не только напомнил детям, собравшимся на крымской земле со всей страны, об историческом решении крымчан о воссоединении с Россией, но и стал школой гражданственности, в ходе которой юные граждане познакомились с основами демократических процедур, повысили уровень правовой грамотности и политической культуры, почувствовали ответственность и причастность к общему делу.

Событие прошло во всех детских лагерях «Артека». Были оборудованы площадки для голосования с урнами и зонами для заполнения бюллетеней. Артековцы отвечали на вопрос: «Принимаешь ли ты Устав детского лагеря?» и путем голосования принимали законы, по которым хотят жить в течение смены в своем лагере.

Референдуму предшествовал предварительный этап. В каждом отряде прошли выборы органов детского самоуправления: выбирали командира отряда (капитана.), а также совет отряда, где каждый отвечает за свои направления: художественно-творческие дела, спортивно-оздоровительные мероприятия, работу в соцсетях и т.д. В ходе обсуждения ребята создали свод законов отряда.

А затем на Совете лагеря лидеры отрядов озвучили свои законы, пункты из которых были включены в проект Устава лагеря. В документе отражены нравственные требования к детскому коллективу и закреплены нормы и правила поведения.

Например, в детском лагере «Хрустальный» к составлению своего Устава подошли очень творчески, и правила звучит так: «Пушкин был в Гурзуфе и вел себя культурно, вот и ты веди себя так же»; «За борт выбрось свою лень, будь активным целый день»; «Уважай людей вокруг себя, и они будут уважать тебя».

А вот «лазурники» к созданию своих правил подошли без лирических отступлений: «Справедливость превыше всего», «Дисциплина в отряде – смена на ура», «Активная поддержка друг друга».

В своих уставах воспитанники детского центра отразили ценности, которые помогут создать ту самую артековскую атмосферу, которую ребята будут вспоминать еще долгие годы, а еще позволят стать единой командой и сказать в конце смены: «Артековец сегодня – артековец всегда!»

Сегодня каждый ребенок должен сам принимать решение по принятию Устава лагеря. Это круто, что мы участвуем в жизни лагеря и сами определяем, по каким правилам нам жить. Каждый из нас узнал процедуру проведения референдума и понял всю важность таких событий. Лично я набираюсь здесь опыта и могу стать президентом своей школы, – рассказала Милана Мамедова, г. Пыть-Ях. Я проголосовала за принятие Устава лагеря, потому что в нем адекватные правила, нет ничего лишнего. МЫ сами написали плавила, и теперь будем их соблюдать. Такое событие учит самостоятельно принимать решение. В дальнейшем нам придется голосовать, делать свой выбор. И артековский референдум – хорошая подготовка к этому, – уверена Дарья Черноусова, г. Москва.

По окончанию Референдума начинается работа счетной комиссии – обработка бюллетеней. Подведение итогов референдума состоится на торжественной церемонии в каждом лагере.

СПРАВОЧНО

В «Артеке» неоднократно проводились детские референдумы, приуроченные к годовщине крымского голосования 2014 года о воссоединении полуострова с Россией. На детские референдумы выносились актуальные вопросы общероссийской повестки:

2016 – «Должен ли «Артек» быть признан детской столицей России?»

2017 – «Поддерживаете ли вы присвоение «Артеку» статуса детской экологической столицы России?»

2018 – «Поддерживаешь ли ты напутствие артековцев в Программу Десятилетия детства Президенту Российской Федерации?»

2019 – «Поддерживаете ли вы объявление 2020 года Годом Детской дипломатии?»

источник: пресс-служба МДЦ «Артек»