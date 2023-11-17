В преддверии Международного дня памяти жертв ДТП в крымском Центре крови прошли донорские акции

Активными участниками акции стали сотрудники Госавтоинспекции.

В преддверии Международного дня памяти жертв ДТП в ГБУЗ РК «Центр крови» прошли донорские акции. Мероприятия традиционно провели с целью пополнения запасов банка крови, а также привлечения внимания людей к вопросам донорства и оказания адресной помощи пациентам, пострадавшим в ДТП.

За два дня только в Симферополе в данной акции приняли участие и безвозмездно сдали кровь 166 человек. Активными участниками акции стали сотрудники Госавтоинспекции Крыма – кровь сдали более 50 человек. Как отметили в ГИБДД, инспекторы, в силу своей профессии, чаще других становятся очевидцами страшных аварий, где для спасения жизней необходима донорская кровь, и понимают важность своевременной помощи. Своим личным примером полицейские привлекают внимание к проблеме спасения жизни людей, нуждающихся в переливании, — сообщили в минздраве РК.

Каждому участнику акции подарили сувениры с донорской символикой и рисунки детей, которые они выполнили в рамках Всероссийской акции «Код донора. Наставничество» в детских лагерях.

Международный день памяти жертв ДТП ежегодно отмечается в третье воскресенье ноября. Цель данного дня не только почтить память жертв автокатастроф, но и привлечь внимание всех участников дорожного движения к безопасному поведению на дорогах.