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В пригороде нашли 50-килограммовую бомбу времён ВОВ. Уничтожали сотрудники МЧС России

В пригороде Севастополя нашли 50-килограммовую бомбу времён ВОВ. Уничтожали сотрудники МЧС России

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:07 11.03.2022

В Севастополе провели очередную операцию по обезвреживанию боеприпаса времён Великой Отечественной войны.

Взрывоопасный предмет был обнаружен 11 марта вблизи региональной трассы в Балаклавском муниципальном округе. Прибывшие к месту сотрудники Специализированного отряда Главного управления МЧС России по городу Севастополю идентифицировали находку как авиационную бомбу массой 50 килограммов – немецкую SC-50. Её состояние и тип взрывателя позволяли выполнить перевозку, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

Главное управление МЧС России по городу Севастополю и силы РСЧС региона были переведены в режим чрезвычайной ситуации. В кратчайший срок состоялось заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Севастополя, разработан комплекс мер по обеспечению безопасности при проведении операции.

Местность оцепили, движение по автомагистрали приостановили. У границы опасной зоны был развёрнут межведомственный оперативный штаб, сбор и передачу информации с места осуществляли сотрудники, вошедшие в состав оперативной группы. Мониторинг обстановки с воздуха специалисты МЧС России вели с помощью беспилотных летательных аппаратов. Эвакуации граждан не потребовалось, так как вблизи места проведения работ не располагалось жилых домов и объектов с массовым пребыванием людей.

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С соблюдением всех необходимых правил безопасности взрывоопасный предмет был погружен на борт спецавтомобиля и доставлен к месту уничтожения.

В пригороде нашли 50-килограммовую бомбу времён ВОВ. Уничтожали сотрудники МЧС России В пригороде нашли 50-килограммовую бомбу времён ВОВ. Уничтожали сотрудники МЧС России В пригороде нашли 50-килограммовую бомбу времён ВОВ. Уничтожали сотрудники МЧС России В пригороде нашли 50-килограммовую бомбу времён ВОВ. Уничтожали сотрудники МЧС России В пригороде нашли 50-килограммовую бомбу времён ВОВ. Уничтожали сотрудники МЧС России В пригороде нашли 50-килограммовую бомбу времён ВОВ. Уничтожали сотрудники МЧС России В пригороде нашли 50-килограммовую бомбу времён ВОВ. Уничтожали сотрудники МЧС России В пригороде нашли 50-килограммовую бомбу времён ВОВ. Уничтожали сотрудники МЧС России В пригороде нашли 50-килограммовую бомбу времён ВОВ. Уничтожали сотрудники МЧС России

На полигоне севастопольского чрезвычайного ведомства авиабомбу ликвидировали путём контролируемого подрыва. Операция прошла в штатном режиме. Ущерба населению и инфраструктуре не нанесено. От МЧС России в мероприятиях задействовались 29 человек и 3 единицы техники.

фото: пресс-службу ГУ МЧС России в Севастополе


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