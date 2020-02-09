В проекте ОД «Доброволец» «Спорт без ограничений» встретились все поколения (от 7 до 80 лет)

Проект Общественного Движения «Доброволец» «Спорт без ограничений» встретил морозное утро субботы долгожданной акцией «Энергия поколений». Об этом сообщила сопредседатель, координатор ОД «Доброволец» Елена Солдатова.

Сегодня совместную тренировку провели участницы проекта и юные спортсмены. Мы рассчитывали на позитив, но результат превзошёл все ожидания! Почти тридцать человек от 7 до 80 лет в едином порыве! Целый час тренировки подарил массу позитивных эмоций, — рассказала она.

Когда организаторы проекта планировали акцию, лидер ОД «Доброволец» Дмитрий Голиков высказывал опасения по поводу распределения нагрузки (всё-таки спортсменки — участницы проекта несколько старше своих юных коллег…) Но, в итоге: с мальчишек и девчонок пот лился градом, а уважаемые физкультурницы с лёгкостью прошли всю тренировку, весёлые и бодрые собрались для общего фото. А напоследок одна из участниц с лёгкостью села на шпагат перед открывшими от изумления рты детьми.

Акция «Энергия поколений» стала буквальным воплощением названия. Та энергетика. которой обменялись сегодня участники акции, подарила взрывной заряд бодрости всем причастным. Огромное спасибо всем участникам проекта! Особая благодарность директору БДК Марине Ткачёвой за предоставление площадки для проведения тренировок и мероприятий. Кстати, к годовщине работы проекта «Спорт без ограничений» готовим торжественное мероприятие для наших дорогих участниц, которое также любезно примет Балаклавский Дворец Культуры, — отметила Елена Солдатова.

Проект «Спорт без ограничений» собрал более 50 ветеранов и пенсионеров Балаклавы. Общественники гордятся им и уверяют: начинание подарило «второе дыхание» заслуженным балаклавцам. Проекту совсем скоро исполнится год.