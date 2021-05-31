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В программу нацпроекта «Безопасные качественные дороги» - центральные улицы Севастополя
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В программу нацпроекта «Безопасные качественные дороги» — центральные улицы Севастополя

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:29 31.05.2021

Ремонт центральных улиц Севастополя общей протяженностью 1,4 км вошел в программу национального проекта «Безопасные качественные дороги» на 2021 год. В списке — улицы Пушкина, Марата, Л. Павличенко, Лермонтова, спуск Шестакова. Улицы расположены в исторической части города. Вблизи находятся детская поликлиника № 1, православный храм, сквер 200-летия Севастополя, учебные заведения, городской суд и прокуратура.

Дороги находились в ненормативном состоянии, что неоднократно отмечали жители района и автомобилисты. Благодаря национальному проекту выполнено фрезерование изношенного дорожного полотна, устройство асфальтобетонного покрытия. Для обеспечения безопасности дорожного движения на улице установят дорожные знаки, нанесут дорожную разметку в соответствии с требованиями нормативных документов, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя Владимира Давыдченко.

Севастопольский Автодор — один из подрядчиков по ремонту данных улиц. Сотрудниками предприятия уже выполнена укладка асфальтобетонного покрытия на улицах Пушкина, Марата, Л. Павличенко.

В связи с высокой интенсивностью движения транспорта дорожные работы проводятся преимущественно в ночное время для комфорта жителей города.

В программу нацпроекта «Безопасные качественные дороги» - центральные улицы Севастополя

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