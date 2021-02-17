В прокуратуре Крыма утверждено обвинение по делу об убийстве, совершенном более 14 лет назад

Прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого 41-летнего жителя Симферополя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, обвиняемый в ноябре 2006 года, находясь в одном из частных домов по ул. Целинной в г. Симферополе, где его сожительница и их общий знакомый распивали спиртные напитки. В ходе возникшей ссоры между мужчинами обвиняемый нанес прутом арматуры множественные удары по голове и туловищу своему знакомому, затем, взяв со стола кухонный нож несколько раз ударил его в область живота. От полученных ранений потерпевший скончался на месте совершения преступления. На следующий день обвиняемый перенес тело на соседний земельный участок, где, сбросив его в яму, вырытую под фундамент, засыпал мусором, — рассказали подробности дела в прокуратуре Крыма.

