penoplex
Горячие новости
Главная | Бизнес в Крыму | Сельское хозяйство Крыма | В прошлом году в Крыму произвели более тысячи тонн меда

crimeapress_news



«Верево Сити»
В прошлом году в Крыму произвели более тысячи тонн меда
фото: Laurel (pexels.com)

В прошлом году в Крыму произвели более тысячи тонн меда

Опубликовал: КрымPRESS в Сельское хозяйство Крыма 21:06 15.08.2021

О том, что в прошлом году всеми категориями хозяйств республики произведено более тысячи тонн меда,  на своей странице в соцсети сообщил заместитель Председателя Совета министров РК — министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. Пост приурочил к празднованию Медового Спаса.

Этот древнейший праздник связан со сбором меда нового урожая на пасеках. На начало 2021 года в Республике Крым крестьянско-фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели увеличили количество пчелосемей на 37%, хозяйства населения — на 5,1%, — цитирует пресс-служба Андрея Рюмшина.

По словам заместителья Председателя Правительства РК, в Крыму отрасль пчеловодства является довольно перспективной и актуальной для повышения урожайности энтомофильных культур путем их опыления:

Пчеловоды занимаются производством таких незаменимых продуктов, как мед, пыльца, перга, прополис и многого другого.

По последним данным в республике насчитывается 84 тысячи пчелосемей. При этом в личных подсобных хозяйствах населения сосредоточено 97% пчелосемей, которые производят основные объемы товарного меда.

Справка: На территории республики функционируют  общественные организации Крымская общественная организация «Союз пчеловодов Крыма» и РОО «Ассоциации пасечников и апифитотерапевтов Крыма».

В прошлом году в Крыму произвели более тысячи тонн меда

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.