В прошлом году в Крыму произвели более тысячи тонн меда

О том, что в прошлом году всеми категориями хозяйств республики произведено более тысячи тонн меда, на своей странице в соцсети сообщил заместитель Председателя Совета министров РК — министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. Пост приурочил к празднованию Медового Спаса.

Этот древнейший праздник связан со сбором меда нового урожая на пасеках. На начало 2021 года в Республике Крым крестьянско-фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели увеличили количество пчелосемей на 37%, хозяйства населения — на 5,1%, — цитирует пресс-служба Андрея Рюмшина.

По словам заместителья Председателя Правительства РК, в Крыму отрасль пчеловодства является довольно перспективной и актуальной для повышения урожайности энтомофильных культур путем их опыления:

Пчеловоды занимаются производством таких незаменимых продуктов, как мед, пыльца, перга, прополис и многого другого.

По последним данным в республике насчитывается 84 тысячи пчелосемей. При этом в личных подсобных хозяйствах населения сосредоточено 97% пчелосемей, которые производят основные объемы товарного меда.

Справка: На территории республики функционируют общественные организации Крымская общественная организация «Союз пчеловодов Крыма» и РОО «Ассоциации пасечников и апифитотерапевтов Крыма».