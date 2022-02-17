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В прошлом году в Севастополе вырос объем банковских вкладов - составил 60,3 млрд рублей
иллюстрация: Alexas_Fotos (pixabay.com)

В прошлом году в Севастополе вырос объем банковских вкладов — составил 60,3 млрд рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:35 17.02.2022

В 2021 году совокупный объем средств клиентов, привлеченных банковским сектором Севастополя, увеличился на 14,8%, составив 60,3 млрд рублей.

Счета юридических лиц пополнились за год до 10,4 млрд рублей (+20,4% к объемам годом ранее), а вклады индивидуальных предпринимателей выросли на 35,5% до 4 млрд рублей. Депозиты и иные привлеченные средства физических лиц (без учета счетов эскроу) за 2021 год превысили 38 млрд рублей, рост составил 10,4%. Севастопольцы в прошлом году получили в 1,5 раза больше кредитов, на сумму 27,6 млрд рублей. Во столько же раз выросли и объемы ипотечного кредитования в регионе: сумма жилищных кредитов в Севастополе в 2021 году превысила 8,2 млрд рублей. При этом число заключенных ипотечных договоров составило почти 2,5 тысячи, и увеличилось к уровню прошлого года на 22%, — сообщили в пресс-службе Отделения по г. Севастополь Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

Объем потребительского кредитования за год вырос почти в 1,5 раза до 19,4 млрд рублей.

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