В прошлом году в Севастополе вырос объем банковских вкладов — составил 60,3 млрд рублей

Счета юридических лиц пополнились за год до 10,4 млрд рублей (+20,4% к объемам годом ранее), а вклады индивидуальных предпринимателей выросли на 35,5% до 4 млрд рублей. Депозиты и иные привлеченные средства физических лиц (без учета счетов эскроу) за 2021 год превысили 38 млрд рублей, рост составил 10,4%. Севастопольцы в прошлом году получили в 1,5 раза больше кредитов, на сумму 27,6 млрд рублей. Во столько же раз выросли и объемы ипотечного кредитования в регионе: сумма жилищных кредитов в Севастополе в 2021 году превысила 8,2 млрд рублей. При этом число заключенных ипотечных договоров составило почти 2,5 тысячи, и увеличилось к уровню прошлого года на 22%, — сообщили в пресс-службе Отделения по г. Севастополь Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации.