В раде постановили: днепровскую воду в Крым не давать и не продавать

Киев не ведет никаких переговоров относительно возобновления подачи днепровской воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу. Об этом заявил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

Таких переговоров ни с Российской Федерацией, ни с так называемыми представителями оккупированных территорий ни Луганской и Донецкой области, ни тем более Крыма, не идет речь. А говорить об этом гипотетически, я думаю, не совсем будет корректно, – заявил Разумков.

Мало того, профильный комитет Верховной рады принял решение о невозможности поставок воды в Крым «до его деоккупации». Теперь решение по этому вопросу должно быть вынесено на голосование депутатов. Общее настроение в раде по этому вопросу понятно.

Диссонансом «патриотам» прозвучало мнение главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Он, в частности, подчеркнул, что Украине самой выгодно подавать воду в Крым, так как это улучшит экологическую ситуацию в Херсонской области. По его словам, нет никакой проблемы с водой в Крыму, а Северо-Крымский канал, который поставлял воду в Крым, был рассчитан и построен в советские времена ради одного проекта — «выращивание риса в Крыму», — который «в 80-е годы прошлого века захлебнулся».

По его мнению, тем украинским политикам, которые рассуждают на тему воды в Крыму, следовало бы посоветоваться со специалистами и они бы поняли, что это проблема скорее для Украины, потому что в результате перекрытия Северо-Крымского канала обезвоживаются земли Херсонской области, которые потом нельзя будет использовать в сельском хозяйстве.

Но собратья-политики в Киеве непреклонны: «назло бабушке отморозим уши», пусть гниют пляжи Скадовска и разоряются фермеры Херсонщины, зато днепровской воды Крым не увидит.