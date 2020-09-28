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В районе грота Шаляпина - под Судаком - пострадала женщина

В районе грота Шаляпина — под Судаком — пострадала женщина

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 19:01 28.09.2020

ЧП в районе грота Шаляпина произошло накануне.

Женщина неудачно прыгнула со скалы в море. Ударилась о камни при входе в воду. По прибытию спасателей, пострадавшая была помещена в вакуумный матрац. После полной иммобилизации, с помощью носилок она была эвакуирована в карету скорой помощи, — цитирует пресс-служба министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Шахова.

В районе грота Шаляпина - под Судаком - пострадала женщина

В районе грота Шаляпина - под Судаком - пострадала женщина

По словам Сергея Шахова, безопасность на водных объектах Республики обеспечивают сотрудники ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» и государственная инспекция по маломерным судам, а протяженность береговой линии Республики Крым в зоне ответственности Главного управления составляет 2348 км.

Крымские спасатели обращаются ко всем жителям и гостям Республики Крым – будьте осторожны на воде. Соблюдайте элементарные правила поведения на воде:

  • купайтесь только в разрешенных местах;
  • нельзя купаться в штормовую погоду или в местах сильного прибоя;
  • не отплывайте далеко от берега на надувных плавсредствах – они могут оказаться неисправными, а это очень опасно даже для людей, умеющих хорошо плавать;
  • не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;
  • не ныряйте в незнакомых местах – на дне могут оказаться бревна, камни и коряги;
  • нельзя подплывать к проходящим судам, заплывать за буйки, ограничивающие зоны заплыва;
  • следите за своими детьми, не оставляйте их без присмотра у воды.

В случае чрезвычайной ситуации немедленно обращайтесь в службу спасения по телефону «101» или «112».

фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РК

В районе грота Шаляпина - под Судаком - пострадала женщина

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