В районе грота Шаляпина — под Судаком — пострадала женщина

ЧП в районе грота Шаляпина произошло накануне.

Женщина неудачно прыгнула со скалы в море. Ударилась о камни при входе в воду. По прибытию спасателей, пострадавшая была помещена в вакуумный матрац. После полной иммобилизации, с помощью носилок она была эвакуирована в карету скорой помощи, — цитирует пресс-служба министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Шахова.

По словам Сергея Шахова, безопасность на водных объектах Республики обеспечивают сотрудники ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» и государственная инспекция по маломерным судам, а протяженность береговой линии Республики Крым в зоне ответственности Главного управления составляет 2348 км.

Крымские спасатели обращаются ко всем жителям и гостям Республики Крым – будьте осторожны на воде. Соблюдайте элементарные правила поведения на воде:

купайтесь только в разрешенных местах;

нельзя купаться в штормовую погоду или в местах сильного прибоя;

не отплывайте далеко от берега на надувных плавсредствах – они могут оказаться неисправными, а это очень опасно даже для людей, умеющих хорошо плавать;

не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;

не ныряйте в незнакомых местах – на дне могут оказаться бревна, камни и коряги;

нельзя подплывать к проходящим судам, заплывать за буйки, ограничивающие зоны заплыва;

следите за своими детьми, не оставляйте их без присмотра у воды.

В случае чрезвычайной ситуации немедленно обращайтесь в службу спасения по телефону «101» или «112».

фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РК