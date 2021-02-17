В районе Севастополя водолазы Черноморского флота провели погружения на глубину до 60 метров

Водолазные специалисты аварийно-спасательного отряда Черноморского флота (ЧФ) провели учебные водолазные спуски на глубоководном водолазном полигоне в районе Севастополя.

Спуски выполнялись парами в водолазном снаряжении СВУ-5 на глубины от 45 до 60 метров. Под водой в целях оценки уровня подготовки водолазы отрабатывали типовые действия по оказанию помощи аварийной подводной лодке, лежащей на грунте, на закрепленном на морском дне макете выгородки субмарины. Обеспечение водолазных работ осуществлял экипаж спасательного судна «Эпрон», оснащённый современными средствами контроля за действиями водолазов под водой, в том числе подводным телевизионным комплексом и штатным спасательным оборудованием, — сообщает пресс-Служба Южного военного округа.