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В районе Севастополя водолазы Черноморского флота провели погружения на глубину до 60 метров

В районе Севастополя водолазы Черноморского флота провели погружения на глубину до 60 метров

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 21:47 17.02.2021

Водолазные специалисты аварийно-спасательного отряда Черноморского флота (ЧФ) провели учебные водолазные спуски на глубоководном водолазном полигоне в районе Севастополя.

Спуски выполнялись парами в водолазном снаряжении СВУ-5 на глубины от 45 до 60 метров. Под водой в целях оценки уровня подготовки водолазы отрабатывали типовые действия по оказанию помощи аварийной подводной лодке, лежащей на грунте, на закрепленном на морском дне макете выгородки субмарины. Обеспечение водолазных работ осуществлял экипаж спасательного судна «Эпрон», оснащённый современными средствами контроля за действиями водолазов под водой, в том числе подводным телевизионным комплексом и штатным спасательным оборудованием, — сообщает пресс-Служба Южного военного округа.

В ходе учебных спусков более 50 водолазов приняли участие в мероприятии и подтвердили допуск на проведение работ на глубинах до 60 метров.

В районе Севастополя водолазы Черноморского флота провели погружения на глубину до 60 метров

Фото: пресс-служба ЮВО.

В районе Севастополя водолазы Черноморского флота провели погружения на глубину до 60 метров

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