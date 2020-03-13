В рамках акции «Сад памяти» в Севастополе высадят более 150 деревьев и кустарников

Международная акция «Сад памяти» стартует 18 марта. В первый день проведения мероприятия состоятся в городах-героях Севастополе, Феодосии, Керчи, Грозном, Новороссийске, а также в городах воинской славы Владикавказе и Анапе и городе трудовой доблести и славы Моздоке. В этих городах местные жители семьями, коллективами, с друзьями выйдут на высадку деревьев, чтобы создать живой памятник своим родным и близким, приближавшим Победу. Почтут память героев и в странах СНГ и Дальнего Зарубежья. В частности, к акции уже готовятся Армения, Азербайджан, Молдова, Киргизия, Узбекистан, Украина и др.

Особое внимание будет уделено ветеранам, участникам Великой Отечественной войны, которые также примут участие в акции. Высадить дерево в память о своём герое приглашают всех желающих. Инструкции и посадочный материал на месте выдадут волонтёры. Всё, что нужно от участника – одеться по погоде и прибыть на место, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

В Севастополе акция пройдет на нескольких площадках:

Акция в Парке Победы стартует в 10:00.

На территории Мемориального комплекса «Сапун-гора» — 11:30.

С 12:З0 акция начнётся на площадке Байк-Шоу у горы Гасфорта.

На Воинском кладбище в с. Оборонное — в 13:00.

У Братской могилы в с. Терновка — в 14:00.

В Сквере воинской славы в с. Орлиное — в 14:00.

В рамках акции в Севастополе будет высажено 159 деревьев и кустарников – каждая цифра символична и несет особый смысл для севастопольцев.

К примеру, в Парке Победы будет высажено 75 деревьев миндаля – в честь 75-летия Победы, а на Сапун-горе – 9 кедров в честь севастопольцев, удостоившихся звания Героя Советского Союза за оборону и освобождение родного города. Дать старт акции в Севастополе прибудет главный амбассадор «Сада памяти», советский и российский актёр театра и кино Василий Лановой, — говорят в Правительстве Севастополя.

Организаторами «Сада памяти» выступают «Волонтёры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы при активном участии Министерства природных ресурсов и Федерального агентства лесного хозяйства. Однако главные участники – это сами жители России и бывших союзных республик. Организаторы ожидают участие 2,5-3 млн человек. Кроме того, в акции будет задействовано более 25 тысяч Волонтёров Победы, которые уже прошли необходимую подготовку и будут помогать участникам в высадках на местах.