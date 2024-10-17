В рамках борьбы с IT-преступлениями полиция Крыма запускает виртуального собеседника

Теперь N.АTI может отвечать на вопросы и информировать о схемах дистанционных мошенничеств. В мессенджере Телеграм представлен чат-бот «IT-помощник МВД Крым» @mvd_ru_robot, где вы можете написать вопрос и узнать о мошеннических схемах, и как уберечься от них.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым