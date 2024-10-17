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В рамках борьбы с IT-преступлениями полиция Крыма запускает виртуального собеседника

В рамках борьбы с IT-преступлениями полиция Крыма запускает виртуального собеседника

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 14:08 17.10.2024

В сентябре прошлого года МВД по Республике Крым запустило проект N.АTI – цифровой помощник, созданный при помощи искусственного интеллекта, основной функцией которого является ведение новостного блока о дистанционном мошенничестве.

Теперь N.АTI может отвечать на вопросы и информировать о схемах дистанционных мошенничеств. В мессенджере Телеграм представлен чат-бот «IT-помощник МВД Крым» @mvd_ru_robot, где вы можете написать вопрос и узнать о мошеннических схемах, и как уберечься от них.

Узнайте больше:  В Симферополе завершили расследование дела по факту мошенничества под предлогом изготовления мебели

В рамках борьбы с IT-преступлениями полиция Крыма запускает виртуального собеседника

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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