В рамках борьбы с IT-преступлениями полиция Крыма запускает виртуального собеседника

В сентябре прошлого года МВД по Республике Крым запустило проект N.АTI – цифровой помощник, созданный при помощи искусственного интеллекта, основной функцией которого является ведение новостного блока о дистанционном мошенничестве.
Теперь N.АTI может отвечать на вопросы и информировать о схемах дистанционных мошенничеств. В мессенджере Телеграм представлен чат-бот «IT-помощник МВД Крым» @mvd_ru_robot, где вы можете написать вопрос и узнать о мошеннических схемах, и как уберечься от них.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
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