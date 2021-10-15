В рамках командно-штабного учения соединения и воинские части ЮВО совершили марши на полигоны

Подразделения и органы военного управления Южного военного округа (ЮВО) в рамках командно-штабного учения (КШУ) по управлению войсками совершили марши комбинированным способом в районы проведения практических действий войск на общевойсковые полигоны. Учение проходит под руководством командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова.

Целями КШУ являются проверка уровня готовности и способности органов управления войск (сил) ЮВО к действиям при решении задач обеспечения военной безопасности Российской Федерации на Юго-Западном стратегическом направлении, получение практики командующими, командирами и штабами по управлению войсками (силами) в ходе учебно-боевых действий. Военнослужащие ЮВО отработают практические действия в рамках двусторонних полковых и батальонных тактических учений на территории 25 полигонов округа расположенных в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, на Кубани и Ставрополье, в Адыгее, Дагестане, Северной Осетии, Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Чечне, Крыму и местах дислокации военных баз ЮВО в Абхазии Армении и Южной Осетии, — сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Представители штаба ЮВО на местах оценят действия командиров всех степеней при организации управления подчиненными подразделениями, постановке задач, а также анализа обстановки в едином тактическом замысле.

В КШУ принимают участие соединения и воинские части ЮВО, а также подразделения военных баз, дислоцированных в Абхазии, Армении, Южной Осетии, а также часть сил Черноморского флота, Каспийской флотилии, которые отработают практические действия в акваториях Черного и Каспийского морей.

Всего к участию в КШУ с объединениями и соединениями ЮВО привлечено около 8 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 350 единиц вооружения и военной техники из состава общевойсковых армий, объединений ВВС и ПВО, соединений и частей родов войск и специальных войск окружного подчинения, сил Черноморского флота и Каспийской флотилии.