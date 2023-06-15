В рамках ПМЭФ Республика Крым подписала соглашений на 209 миллиардов рублей  

Объем заключенных соглашений более чем в два раза превышает прошлогодний.

Республика Крым заключила соглашения и меморандумы на общую сумму 209 млрд. рублей в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщил Глава РК Сергей Аксёнов.

Итогом нынешнего ПМЭФ стало подписание соглашений и меморандумов, общая сумма которых более чем в два раза превышает объем соглашений, заключенных на форуме в прошлом году, – уточнил Глава Крыма.

Среди наиболее масштабных проектов Сергей Аксёнов назвал создание туристического кластера в Ленинском районе с объёмом инвестиций 110 млрд. рублей. Еще один крупный проект – строительство многоквартирного жилого комплекса в Симферополе с ожидаемой суммой инвестиций 55 млрд. рублей. Кроме того, в крымской столице планируется построить завод по утилизации медицинских отходов за 408 млн. рублей, а в Феодосии – завод по выпуску полиэтиленовых труб за 1,1 млрд. рублей.

По мнению Сергея Аксёнова, знаковым событием стало подписание на полях форума соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве Республики Крым с ДНР, ЛНР и Херсонской областью.

Фото: управление информации и пресс-службы Главы РК.

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