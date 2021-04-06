В рамках Всероссийской акции «Сад памяти» в Крыму высажено порядка 320 саженцев деревьев

В рамках акции «Сад памяти» в этом году подведомственными организациями республиканского минприроды в Крыму высажено порядка 320 саженцев кипарисов, лавровишни, дуба, туи, липы, ясеня, сеянцев и саженцев айланта. Об этом сообщил заместитель председателя Совета министров – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. В этом году акция прошла уже в Раздольненском, Ленинском и других районах.

Сегодня в Бахчисарайском районе в рамках Международной акции «Сад памяти», которая теперь ежегодно проводится с 18 марта по 22 июня во всех уголках нашей необъятной Родины, было высажено порядка 100 саженцев кипариса вечнозеленого, лавровишни и можжевельника, — прокомментировал вице-премьер.

Мероприятие состоялось вблизи водохранилища Эгиз-Оба, где в годы Великой Отечественной войны в 1942-1944 годах находился концлагерь для советских военнопленных «Толле». В нем фашистами и их пособниками замучены более полутора тысяч пленных севастопольских солдат и матросов, похороненных затем в братской могиле, помеченной памятным знаком.

За годы оккупации Крыма фашисты уничтожили более 130 тысяч человек. Мы должны сохранить память о героическом подвиге крымчан и передать славную героическую память о них нашим детям и внукам. В прошлом году акцию поддержали и крымские аграрии, высаживая в республике фруктовые деревья в честь героев, сражавшихся за нашу Родину, — отметил Рюмшин.

Напомним, акция «Сад памяти» стартовала в прошлом году в соответствии с поручением Президента Российской Федерации при поддержке Федерального агентства лесного хозяйства и Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, при поддержке Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» и Фонда памяти полководцев Победы. Организаторами Всероссийской акции была поставлена цель высадить 27 млн деревьев в память о каждом из 27 млн. погибших в годы Великий Отечественной войны.