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В Раздольненском районе в 2020 году благоустроенных территорий станет больше

В Раздольненском районе в 2020 году благоустроенных территорий станет больше

Опубликовал: КрымPRESS в Сельское хозяйство Крыма 13:13 23.03.2020

В Раздольненском районе в 2020 году будет реализовано 6 проектов по благоустройству сельских территорий почти на 2 млн рублей.

Будет построено 3 проекта по обустройству спортивных площадок в с. Кумово (Ботаническое сельское поселение), с. Зимино (Зиминское сельское поселение), с. Котовское (Славновское сельское поселения). Также 2 проекта на обустройство детских площадок с. Славянское (Славянское сельское поселение), пгт Новоселовское (Новоселовское сельское поселение) и 1 проект по благоустройству пешеходной зоны в с. Стерегущее (Славновское сельское поселение), — цитирует пресс-служба заместителя Председателя Совета министров – министра сельского хозяйства РК Андрея Рюмшина.

В Раздольненском районе в 2020 году благоустроенных территорий станет больше В Раздольненском районе в 2020 году благоустроенных территорий станет больше В Раздольненском районе в 2020 году благоустроенных территорий станет больше В Раздольненском районе в 2020 году благоустроенных территорий станет больше

В этом году особое внимание уделяется улучшению уровня жизни селян. В сёлах Зимино и Славянское уже практически готовы к открытию детская игровая и спортивная площадки. Напомню, в 2020 году на благоустройство сельских территорий в Республике Крым распределена беспрецедентная сумма субсидии в объеме 150,9 млн рублей. В крымских сёлах в течение года запланировано реализовать 221 жизненно важный для развития инфраструктуры села проект, — акцентировал внимание Андрей Рюмшин.

фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК

В Раздольненском районе в 2020 году благоустроенных территорий станет больше

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