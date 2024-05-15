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В Раздольненском районе построят новую мечеть
фото: пресс-служба ДУМК

В Раздольненском районе Крыма построят новую мечеть

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 15:29 15.05.2024

Местная религиозная община мусульман «Садыр» Духовного управления мусульман Республики Крым и г. Севастополь начала установку 3D ограждения территории мечети в селе Славянское Раздольненского района.

Главный имам Раздольненского района Эдем Зейтуллаев традиционно начал с прочтения дуа. По словам председателя общины, работа в этом направлении началась в 2017 году и впереди предстоит еще много всего, чтобы довести задуманное до конца, — отмечают в пресс-службе ДУМК. 

Местная религиозная община мусульман «Садыр» выражает благодарность за оказание помощи и поддержки Главе Республики Крым Сергею Аксенову, Муфтию мусульман Крыма Хаджи Эмирали Аблаеву, Председателю Государственного комитета по делам межнациональных отношений РК Айдеру Типпа, главе администрации Раздольненского района, главе сельского поселения и всем причастным за содействие.

источник: пресс-служба ДУМК

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