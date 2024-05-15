В Раздольненском районе Крыма построят новую мечеть

Местная религиозная община мусульман «Садыр» Духовного управления мусульман Республики Крым и г. Севастополь начала установку 3D ограждения территории мечети в селе Славянское Раздольненского района.

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