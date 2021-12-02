В развитие здравоохранения Севастополя вложат более 100 миллионов рублей

На реализацию госпрограммы «Развитие здравоохранения города Севастополя» дополнительно направят более 100 млн рублей. Проект постановления представил директор департамента здравоохранения Виталий Денисов. По его словам, увеличение финансирования на 101,6 млн рублей пройдет за счет федерального бюджета.

36,9 млн рублей будут направлены на лекарственное обеспечение пациентов с новой коронавирусной инфекцией в амбулаторных условиях. Еще 64,7 млн рублей пойдут на приобретение двух кислородных концентраторов – в эти средства входит и доставка, и пусконаладка, — цитирует пресс-служба Правительства руководителя ведомства.

Также в ходе заседания принято решение о перераспределении части средств. На льготное лекарственное обеспечение планируется направить 15 млн рублей, на обязательное тестирование лиц, контактировавших с заболевшими коронавирусом, – 14,2 млн рублей.

Сумму в размере 5 млн рублей мы направим на присоединение к инженерным сетям и кислородопроводу двух новых концентраторов кислорода, — заявил Виталий Денисов.

Кроме того, выделены средства на переподготовку и повышение квалификации врачей – 0,2 млн рублей, на возмещение расходов на наем жилых помещений — 4,4 млн рублей, а также на погашение задолженности перед главными внештатными специалистами — 2,1 млн рублей.