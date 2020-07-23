В реализации новых интересных проектов — будущее крымской туристической сферы

Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов в рамках рабочей поездки в Кировский район побывал в Парке Антилоп «Сафари Ранч», расположенном на территории Первомайского сельского поселения недалеко от села Изюмовка.

По мнению Владимира Константинова, туристическая отрасль Крыма нуждается в интересных проектах и бизнес-идеях.

Создание нового, привлекательного для туристов и отдыхающих объекта не требует больших инвестиций. Главное — вложенные усилия, энергия предпринимателя и оригинальная концепция. Таких инициатив и достопримечательностей в Крыму очень много. Сама природа и многовековая история полуострова подсказывают новые идеи для реализации: от амбициозных масштабных проектов до небольших бизнес-наработок. В таком креативном подходе — будущее туристической сферы Крыма, — отметил Владимир Константинов.

Идея парка, площадь которого 4 га, заключается в общении человека с природой и животными без клеток и вольеров. На территории расположены тематические площадки, работает автобусный экскурсионный маршрут по пастбищам. На создание парка понадобилось 9 лет, а уникален он тем, что на одной территории сосуществуют животные из разных континентов: страусы, буйволы, альпаки, ламы.

Фото: пресс-служба Госсовета РК, ВК Парк Антилоп «Сафари Ранч».