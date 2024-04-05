В Республике Крым наркосбытчики осуждены к длительным срокам лишения свободы

Вступил в законную силу приговор Керченского городского суда Республики Крым, которым двое местных жителей были признаны виновными в незаконном сбыте и покушении на незаконный сбыт наркотических средств.

Как сообщает пресс-служба Верховного Суда РК, согласно приговору суда первой инстанции, подсудимые, руководствуясь корыстным мотивом, сговорились о совершении преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств.

Согласно распределённым ролям, один подсудимый 1984 г.р. приобретал с целью дальнейшего незаконного сбыта наркотическое средство каннабис (марихуана), фасовал в бумажные свертки и хранил при себе либо по месту своего проживания, а второй подсудимый 1999г.р. — подыскивал покупателей и взаимодействовал с ними. Противоправные действия подсудимых были пресечены сотрудниками полиции. По месту жительства подсудимого 1984 г.р. правоохранительные органы обнаружили и изъяли тридцать четыре бумажных свертка, внутри которых находилось наркотическое средство, — говорится в сообщении.

В суде первой инстанции один из подсудимых вину в совершении преступления признал, а второй, в доме которого были обнаружены свертки, виновным себя в совершении преступлений не признал. Он утверждал, что изъятое наркотическое средство приобретал и хранил для личного употребления как обезболивающее средство. Согласно показаниям одного из подсудимых, в ходе телефонных бесед они использовали условные обозначения, заменяя слова «наркотик» или «грамм», словами «один литр коньяка», «заряд», «единичка», «штука», «часик чая», «чай», «целый» и т.д.

Керченский городской суд Республики Крым признал подсудимого 1984 г.р. виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 228.1, п. «а» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 3 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30 п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ. Ему было назначено окончательное наказание, путем частичного сложения назначенных наказаний, в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Подсудимого 1999 г.р. суд первой инстанции признал виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 228.1, п. «а» ч. 3 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ. Он был осужден к 5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, — напомнили в Верховном Суде Крыма.

По итогу рассмотрения уголовного дела в апелляционном порядке, Верховный Суд Республики Крым определил апелляционные жалобы защитников в интересах осужденных оставить без удовлетворения, апелляционное представление было удовлетворено частично. Окончательное наказание осужденным оставлено без изменения. Приговор вступил в законную силу.