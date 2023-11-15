В Республике Крым предложили ввести запрет на склонение к абортам

Аборты не запретить, но…

Симферопольская и Крымская епархия внесла на рассмотрение в Общественную палату Республики Крым (ОП РК) проект регионального закона, который подразумевает запрет на склонение женщин к аборту. Документ поддержала комиссия Общественной палаты по вопросам сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Статьей второй прямо запрещается склонение к искусственному прерыванию беременности на территории Республики Крым. В частности, дается определение данного понятия. Под ним понимается совершение действий с целью понуждения беременной женщины к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, предложений, подкупа, обмана, выдвижения иных требований. Статья третья предусматривает административную ответственность за склонение к прерыванию беременности, — ТАСС цитирует главу юридического отдела Симферопольской и Крымской епархии протоиерея Иоанна Пристинского.

Он уточнил, что размер штрафа определят (депутаты Госсовета РК – ред.) после принятия закона о запрете склонения к аборту. За такой документ также высказался главврач Симферопольского родильного дома №2 Илья Глазков, при этом он попросил дополнить законопроект пунктом, который бы исключал из запрета рекомендации врача по медицинским показаниям.

То, что это сделано — это правильно. Потому что частный бизнес – это, прежде всего, деньги. Бюджетное здравоохранение — это здоровье, а потом деньги. Поэтому акцент, который был в частных клиниках, он вел как раз, скажем, к завуалированному склонению к абортам. Потому что это зарабатывание денег. Вот я в 1987 году за полгода сделал 2 тыс. абортов. Я работал акушером-гинекологом, был молодым специалистом, я их делал, ни о чем не думал. До меня дошло только в 1997 году, через 10 лет, что я вообще делал. Так что я и себя, и вас хочу поблагодарить, что мы идем правильным путем, — сказал Глазков.

Отвечая на вопрос, нужно ли полностью запретить аборты в регионе, главврач заявил, что это только приведет к их криминализации и увеличению смертности.

Мы должны сделать так, чтобы минимизировать аборты, и это зависит от всех нас здесь сидящих и стоящих. Нельзя запрещать аборты. Я считаю, что это будет ошибкой. И как человек я за запрещение абортов, как врач — против, — уточнил Глазков.

В заседании комиссии принял участие глава Крымской митрополии, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон. В итоговом тексте документа склонение к аборту трактуется как «понуждение беременной женщины к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, предложений, подкупа, обмана, выдвижения иных требований».

Ранее Президент РФ Владимир Путин назвал острой проблему абортов в стране. Позже Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил за принятие федерального закона о запрете склонения к абортам. В Крыму при этом частные клиники официально уведомили республиканский минздрав о своем добровольном отказе от оказания услуг по прерыванию беременности.