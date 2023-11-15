20 ноября в Крыму пройдет Всероссийский День правовой помощи детям

20 ноября пройдёт Всероссийский День правовой помощи детям. В рамках этой акции в Крыму (в 25 муниципалитетах Республики) будут работать консультационные пункты для оказания бесплатной юридической помощи по вопросам прав детей и детско-родительских отношений для следующей категории граждан:

— дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей и лица из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, а также их законные представители;

— лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с устройством ребенка на воспитание в семью;

— усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с устройством ребенка на воспитание в семью;

— дети-инвалиды и их родители.

В консультировании примут участие представители прокуратуры, полиции, отделов Департамента ЗАГС министерства юстиции Республики Крым, Управления по делам несовершеннолетних и защите их прав, центры социальных служб для семьи, детей и молодежи, территориальные органов Пенсионного фонда, Управления труда и социальной защиты населения, Управления Федеральной службы судебных приставов адвокаты, нотариусы по Республике Крым.

Список и состав консультационных групп — по ссылке.