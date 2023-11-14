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Итоги конкурса сочинений «Мой герой спорта» подведут в у 22 ноября

Итоги конкурса сочинений «Мой герой спорта» подведут в Крыму 22 ноября

Опубликовал: CrimeaPRESS в Жизнь в Республике 21:27 14.11.2023

С 1 сентября по 10 октября в Общественной палате Республики Крым (ОП РК) проходил конкурс сочинений «Мой герой спорта», среди детей и молодёжи, занимающихся спортом и физической культурой в Крыму. На конкурс было отправлено более 300 сочинений от конкурсантов из разных городов и районов Республики. Об этом сообщила руководитель Оргкомитета конкурса Ольга Безугловец.

Жюри уже подходит к финишной прямой. Мы понимаем, что наши конкурсанты с нетерпением ждут результатов, но из-за технических проблем, мы вынуждены назвать новую дату оглашения итогов – 22 ноября 2023 года, – отметила Ольга Безугловец. 

Итоги конкурса сочинений «Мой герой спорта» подведут в Крыму 22 ноября

Она также добавила, что по итогу рассмотрения сочинений, Оргкомитет принял решение ввести новую номинацию в младшей группе – «Семейное Гран-при».

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По информации Оргкомитета конкурса, многие работы были оформлены без соблюдения требований, указанных в положении о конкурсе:

– отсутствовали данные участников (возраст, место жительства, номинация и т.п.);

– не были указаны фамилии героев сочинений и виды спорта, которые они представляют;

– не был соблюдён формат (вместо сочинений присылали рефераты).

Как уточнили в ОП РК, рассылка Сертификатов участников конкурса началась 11 ноября.

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