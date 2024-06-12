В Республике Крым реализуют более 1 400 инвестиционных проектов

Как мы уже сообщали, Республика Крым заняла пятое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. Итоги за 2023 год подвели в рамках Петербургского международного экономического форума.

Та политика, которая выстраивается по обеспечению и взаимодействию с инвесторами, прозрачные стандарты и открытость инвестиционной команды дали свой результат. Несмотря на сложную геополитическую ситуацию и отсутствие авиасообщения, республика смогла подняться с восьмого на пятое место в национальном рейтинге. Мы продолжим активную работу в этом направлении и, уверена, добьемся еще более значимых результатов, – прокомментировала заместитель председателя Совета министров – министр финансов РК Ирина Кивико.

В настоящее время в Крыму реализуют более 1 400 инвестиционных проектов. За 10 лет в экономику привлечено более 1,7 трлн. рублей инвестиций в основной капитал, в том числе 1 трлн. рублей внебюджетных вложений. В том числе, на сопровождении Корпорации развития Республики Крым находится 254 проекта с общим объемом заявленных инвестиций более 480 млрд. рублей.

Поддержка малого и среднего бизнеса также остается одной из приоритетных задач регионального правительства. В этой связи значительное внимание уделяется разработке новых мер поддержки и упрощению административных процедур для представителей МСП, – отметила Ирина Кивико.

Национальный рейтинг состояния инвестклимата в субъектах РФ анализирует сразу 70 показателей, которые влияют на инвестпривлекательность регионов страны. В этом году в опросе приняли участие 68 000 представителей малого и среднего бизнеса.

Фото и материалы: КРРК.