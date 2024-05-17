В Республике Крым вынесен приговор о государственной измене

Верховный Суд Республики Крым вынес заочный приговор по уголовному делу в отношении жителя региона. Он признан виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена).

Судом установлено, что подсудимый в феврале 2022 года вступил в отдельную моторизованную бригаду Вооруженных сил Украины, пройдя специальное обучение, получив военную форму и огнестрельное оружие. С указанного периода он принимает участие в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации.

Действия подсудимого выявлены сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю.

От органов предварительного следствия подсудимый скрылся, объявлен в международный розыск.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и дальнейшим ограничением свободы на срок 1 год 9 месяцев, — сообщили в прокуратуре Крыма.

Приговор не вступил в законную силу.