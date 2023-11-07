В Республике Крым занимаются урожаем картофеля и свеклы

Сейчас наши овощеводческие предприятия уже убрали урожай с площади примерно 1600 гектаров, с которых собрали больше 25 тысяч тонн «второго хлеба». В этом году самые большие площади, на которых посажена культура в Джанкойском, Кировском и Красногвардейском районах. Как правило, наши аграрии отдают предпочтение таким сортам как Славянка, Гала, Невский, Жуковский ранний, Коломба, Розара, Ривьера. Сейчас на полях аграрии убирают поздние сорта. Одно из предприятий где проходят такие работы наш флагман – СПК «Правда» в Первомайском районе. Весной ранний картофель здесь посадили примерно на 50 гектарах, с которых уже убрали урожай. Поздний занял около 80 гектаров, с 60 из них уже собрали 1500 тонн урожая. Также сейчас здесь начали убирать столовую свеклу. Кроме этих овощей в хозяйстве также выращивают морковь, лук, капусту, огурцы, томаты и многие другие, — цитирует пресс-служба министра сельского хозяйства Республики Крым Андрея Савчука.

Андрей Савчук также отметил, что в этом году ожидаемый вал картофеля во всех категориях хозяйств – это и сельхозорганизации, и крестьянские фермерские хозяйства, и индивидуальные предприниматели, а также хозяйства населения больше 70 тысяч тонн. Это примерно столько же, сколько и в прошлом году.

Кроме картофеля аграрии сейчас убирают столовую свеклу. С 200 гектаров полей уже собрали больше 3 тысяч тонн корнеплода. Всего предстоит убрать площадь под столовой свеклой больше 500 гектаров, что на 30 гектаров больше, чем в прошлом году. Также сельхозтоваропроизводители заняты уборкой и других овощей борщевого набора: капусты, лука и моркови. Уже собрали около 50 тысяч тонн этих культур, — отмечает министр.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя