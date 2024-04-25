В РК выращивают малину и клубнику по уникальной технологии

Сегодня мы видим, что технологии не стоят на месте и проект, который удалось реализовать, по строительству тепличного комплекса и внедрения искусственного интеллекта в производственный процесс, позволит облегчить работу и систематизировать ее, — цитирует пресс-служба врио министра сельского хозяйства Республики Крым.

По словам Алиме Зарединовой, в прошлом году крымские аграрии всех форм собственности собрали почти 200 тонн продукции. Лидером по производству ягод является Бахчисарайский район. Урожай в этом районе составил 562 тонны. В общей сложности производством ягодных культур занимается сельхозтоваропроизводители 12 районов Республики Крым.

источник: пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК