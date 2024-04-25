В РК выращивают малину и клубнику по уникальной технологии

О том, что в Крыму реализуется проект по выращиванию малины и клубники по уникальной технологии ускоренного плодоношения, сообщила врио министра сельского хозяйства Республики Крым Алиме Зарединова.
В результате работы данного проекта одно из предприятий республики создаёт свой питомник. Алиме Зарединова рассказала о том, что этот сельхозпроизводитель выращивает клубнику и малину в защищенном грунте по уникальной технологии. В перспективе аграрий планирует автоматизировать производство и создать питомник с собственной селекционной лабораторией.
Сегодня мы видим, что технологии не стоят на месте и проект, который удалось реализовать, по строительству тепличного комплекса и внедрения искусственного интеллекта в производственный процесс, позволит облегчить работу и систематизировать ее, — цитирует пресс-служба врио министра сельского хозяйства Республики Крым.
По словам Алиме Зарединовой, в прошлом году крымские аграрии всех форм собственности собрали почти 200 тонн продукции. Лидером по производству ягод является Бахчисарайский район. Урожай в этом районе составил 562 тонны. В общей сложности производством ягодных культур занимается сельхозтоваропроизводители 12 районов Республики Крым.
источник: пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: сельское хозяйство крыма
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: сельское хозяйство крыма