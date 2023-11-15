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В РК занимаются благоустройством сельских территорий
фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК

В РК занимаются благоустройством сельских территорий

Опубликовал: КрымPRESS в Сельское хозяйство Крыма 12:06 15.11.2023

С начала года в республике было реализовано 13 проектов по благоустройству сельских территорий. В рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в 8 районах появились детские и спортивные площадки, созданы игровые поля и комплексы, а также зоны отдыха, скейт-парк и скейт-площадка.

Торжественно открылся наш заключительный в этом году проект по программе «Комплексное развитие сельских территорий» — скейт-площадку в поселке городского типа Красногвардейское в Красногвардейском районе. Здесь живет больше 10 тысяч человек, примерно около трех тысяч — это дети и подростки, для которых динамика и активный образ жизни очень важен. Общая стоимость проекта больше трех миллионов рублей. Как обычно это средства федерального, республиканского и местного бюджетов, а также деньги и труд самих жителей, которые решили поселок преобразить, сделать его спортивнее и краше, — цитирует пресс-служба министра сельского хозяйства Республики Крым Андрея Савчука.

Министр также отметил, что этот объект в пгт. Красногвардейское не единственный. В течение нескольких лет по программе развития сельских территорий здесь уже были благоустроены спортплощадка и пешеходная дорожка. В Красногвардейском районе это уже третий по счету проект, который появился в 2023 году.

Отмечу, что в селах и поселках кроме таких важных социальных проектов реализуются и другие мероприятия подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия Республики Крым, благодаря которым жители сельских территорий могут улучшить свои жилищные условия, а также построить в сельской местности дом, участвовать в долевом строительстве жилых домов, квартир на сельских территориях, на основании договора инвестирования участвовать в строительстве жилого дома, который предоставляется гражданам по договору найма жилого помещения, — отмечает Андрей Савчук.

источник: пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК

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