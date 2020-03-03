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В России - бум афер с недвижимостью
иллюстрация: открытые источники

В России — бум афер с недвижимостью

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 21:26 03.03.2020

За последние два года российские нотариусы выявили и пресекли более 300 попыток мошенничества с недвижимостью, пишет РБК со ссылкой на данные Федеральной нотариальной палаты:

В 2018-м, в частности, было вскрыто 150 таких случаев, в 2019-м —186. В то же время до бума мошенничества, в 2017-м, нотариусы предотвратили только 94 попытки хищения недвижимости. Таким образом, количество выявляемых попыток выросло в несколько раз. Аферы с недвижимым имуществом пытались провести в трех десятках регионов страны, — передаёт информацию Лента.

Как отмечают нотариусы, регион-лидер по числу зафиксированных попыток мошенничества — Красноярский край (62 случая в 2019 году), на втором месте — Санкт-Петербург, на третьем — Московская область. Далее идут Ростовская, Новосибирская и Свердловская области и Башкортостан. Выявлять мошенников стало проще благодаря электронным средствам контроля, указывают в Федеральной нотариальной палате.

Осенью 2019-го были раскрыты основные мошеннические схемы с жильем в Москве. По данным риелторов, самая распространенная из них — утаивание одного из собственников квартиры при продаже. На долю этой схемы приходится почти треть — 32 процента — всех жилищных мошенничеств на вторичном рынке недвижимости.

Источник: Лента

В России - бум афер с недвижимостью

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