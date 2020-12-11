В России эксперты обсуждают идею распространить льготную ипотеку на вторичное жилье

Льготные кредиты на вторичное жилье будут пользоваться спросом, потому что в целом рынок вторичного жилья достаточно активный, рассказала «Известиям» эксперт московского отделения «Опоры России» Светлана Петропольская. Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила распространить программы льготного ипотечного кредитования на вторичное жилье.

Вторичку приобретают из-за того, что она дешевле, чем, например, квартира в новостройке. Прибегнув к помощи грамотных юристов можно свести риски приобретения такой квартиры к минимуму, — отмечает Светлана Петропольская.

По ее словам, льготная ипотека позволит значительно увеличить количество ипотечных заемщиков на вторичном рынке и объем операций. К тому же расширение программы льготного кредитования позволит воспользоваться ипотекой жителям районов, где сегодня строится мало нового жилья, отметила эксперт.

Светлана Петропольская подчеркивает, что программа льготной ипотеки удалась, особенно на первых порах, когда была только запущена:

Многие люди смогли поправить свои жилищные условия. Но у любого процесса есть свои оборотные стороны и подводные камни, это не обошло стороной и льготную ипотеку. Нельзя не отметить, что цены на недвижимость выросли, особенно в новостройках. На это косвенно повлияла льготная ипотека.

В свою очередь глава Центробанка России Эльвира Набиуллина предупредила о том, что спрос на льготную ипотеку уже близок к ажиотажному.

В октябре стало известно, что в России сформировался дефицит ликвидных квартир для покупки. Большую часть предложений на вторичном рынке составляет жилье со старым ремонтом, плохим видом из окна или рядом с шумными автомагистралями.

Источник: Известия

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